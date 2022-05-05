В Госдуме порассуждали о сроках завершения спецоперации на Украине

Депутат Госдумы Картаполов допустил завершение спецоперации после полного взятия Мариуполя

Глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов порассуждал о сроках завершения спецоперации на Украине. В беседе с изданием SM News парламентарий выразил мнение, что исход будет решен на востоке, в том числе после полного взятия Мариуполя под контроль Вооруженных сил России и Донецкой народной республики (ДНР).

«Мы видим, что завершается мариупольская эпопея. Остались отъявленные негодяи, нацисты "Азова", примкнувшие к ним остатки 36-й бригады морской пехоты. Они собрались на "Азовстали". Думаю, в ближайшие дни они будут оптимизированы различными способами», — сказал он.

Исход спецоперации будет решен на востоке Украины, именно там, по словам депутата, находится самая боеспособная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая может достигать ста тысяч человек.

«Ведутся попытки ее подпитать боеприпасами и вооружением. Важно этого не допустить, дезорганизовать управление этой группировкой, сорвать поставки туда, свести к минимуму боевой потенциал, разгромить и частично пленить», — пояснил Картаполов.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм завода «Азовсталь». Российский лидер назвал его нецелесообразным и отметил, что руководствовался соображениями сохранения жизней российских военных.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины по ее демилитаризации и денацификации. После этого ряд западных стран выступил против боевых действий, ввел несколько пакетов жестких санкций и начал оказывать Украине военную помощь.