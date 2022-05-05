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В Нижнем Новгороде представили «Энциклопедию уличного искусства»

Художник Никита Nomerz презентовал книгу об истории уличного искусства Нижнего Новгорода

Фото: страница Nikita Nomerz во «ВКонтакте»

Художник Никита Nomerz презентовал «Энциклопедию уличного искусства», посвященную стрит-арту Нижнего Новгорода. Об этом сообщает портал «Нижний 800».

Книга состоит из 352 страниц, на которых разместилось 644 фотографии, а также представлена информация об истории уличного искусства с 1980 по 2020 год.

Энциклопедия содержит терминологический словарь о ключевых понятия стрит-арта, историческую справку о знаковых нижегородских уличных художниках, а также карту-путеводитель. Тираж книги небольшой — всего 1000 экземпляров.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 26 мая по 5 июня пройдет «Большой фестиваль мультфильмов», на котором покажут более 130 анимационных картин из 30 стран. Зрители смогут увидеть мультфильмы, нарисованные в разных техниках: от рисованной и объектной анимации до сгенерированных компьютером изображений (CGI).

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Мария Гейн
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