В Нижнем Новгороде представили «Энциклопедию уличного искусства»

Художник Никита Nomerz презентовал книгу об истории уличного искусства Нижнего Новгорода

Художник Никита Nomerz презентовал «Энциклопедию уличного искусства», посвященную стрит-арту Нижнего Новгорода. Об этом сообщает портал «Нижний 800».

Книга состоит из 352 страниц, на которых разместилось 644 фотографии, а также представлена информация об истории уличного искусства с 1980 по 2020 год.

Энциклопедия содержит терминологический словарь о ключевых понятия стрит-арта, историческую справку о знаковых нижегородских уличных художниках, а также карту-путеводитель. Тираж книги небольшой — всего 1000 экземпляров.

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