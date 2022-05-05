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В Иордании решили наказывать за самоубийство

Нижняя палата парламента Иордании предложила ввести уголовную ответственность за суицид

Фото: Muath Freij / Reuters

Палата представителей парламента Иордании предложила ввести уголовную ответственность за попытки самоубийства. Об этом пишет Middle East Monitor.

Обвиняемым может грозить не только штраф в размере 100 динар (более 9 тысяч рублей), но даже тюремное заключение. Такие меры последуют за попыткой суицида в общественном месте, либо за действиями, «которые могут привести к смерти». Наказание может быть удвоено в том случае, если речь идет о массовом самоубийстве.

После одобрения законопроекта нижней палатой парламента некоторые иорданцы раскритиковали его, заявив, что это не поможет решить проблему.

По информации издания, в последние годы в Иордании замечен резкий рост случаев самоубийства. В 2021-м о самоубийствах сообщали раз в два дня. Главными причинами, по которым люди решают прервать свою жизнь, считают проблемы в экономике и безработицу.

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Елизавета Наумова
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