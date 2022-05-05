В Иордании решили наказывать за самоубийство

Нижняя палата парламента Иордании предложила ввести уголовную ответственность за суицид

Палата представителей парламента Иордании предложила ввести уголовную ответственность за попытки самоубийства. Об этом пишет Middle East Monitor.

Обвиняемым может грозить не только штраф в размере 100 динар (более 9 тысяч рублей), но даже тюремное заключение. Такие меры последуют за попыткой суицида в общественном месте, либо за действиями, «которые могут привести к смерти». Наказание может быть удвоено в том случае, если речь идет о массовом самоубийстве.

После одобрения законопроекта нижней палатой парламента некоторые иорданцы раскритиковали его, заявив, что это не поможет решить проблему.

По информации издания, в последние годы в Иордании замечен резкий рост случаев самоубийства. В 2021-м о самоубийствах сообщали раз в два дня. Главными причинами, по которым люди решают прервать свою жизнь, считают проблемы в экономике и безработицу.