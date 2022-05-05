В Иордании решили наказывать за самоубийство
Палата представителей парламента Иордании предложила ввести уголовную ответственность за попытки самоубийства. Об этом пишет Middle East Monitor.
Обвиняемым может грозить не только штраф в размере 100 динар (более 9 тысяч рублей), но даже тюремное заключение. Такие меры последуют за попыткой суицида в общественном месте, либо за действиями, «которые могут привести к смерти». Наказание может быть удвоено в том случае, если речь идет о массовом самоубийстве.
После одобрения законопроекта нижней палатой парламента некоторые иорданцы раскритиковали его, заявив, что это не поможет решить проблему.
По информации издания, в последние годы в Иордании замечен резкий рост случаев самоубийства. В 2021-м о самоубийствах сообщали раз в два дня. Главными причинами, по которым люди решают прервать свою жизнь, считают проблемы в экономике и безработицу.