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Названа необходимая одежда на лето

Модный редактор Эмили Доус: белые сарафаны необходимы для базового летнего гардероба

Фото: Dmitriy Piskarev / Pexels

Модный редактор Эмили Доус назвала предметы гардероба, которые необходимы для базового летнего гардероба. Соответствующий материал появился на портале Who What Wear.

Журналистка составила подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по ее мнению, способны в жаркое время года сделать модным любой образ. В частности, в список попали классические белые сарафаны, сумки ручной работы и кожаные сандалии. Специалистка рекомендует потратиться на соответствующие вещи больше остальных, объясняя покупку выгодной долгосрочной инвестицией.

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По словам Доус, в «летнюю капсулу» стоит также включить шелковые рубашки, брюки-палаццо из легких материалов, плетеную сумку-корзину и платья с принтом. Отмечается, что качество изделия можно определить по стыковке рисунка на швах — если она нарушена, то вещь будет выглядеть дешево.

Ранее в апреле редактор портала Who What Wear Эллисон Пайер назвала модную замену джоггерам на лето. По словам эксперта, треники, которые считаются комфортной базовой вещью в любом гардеробе, можно заменить свободными льняными брюками. Журналистка отметила, что подобные штаны имеют аналогичный эластичный пояс и удобную посадку, но являются лучшим вариантом для жаркого времени года. «В летнем гардеробе нам все еще нужен удобный городской вариант, который бы сочетал в себе комфорт спортивных штанов и изысканность классических брюк», — объяснила эксперт.

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Дарья Шляпужникова
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