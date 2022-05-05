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Володин сравнил украинских боевиков на «Азовстали» с типичными террористами

Спикер Госдумы Володин сравнил украинских боевиков на «Азовстали» с террористами

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Боевики на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, предложившие обменивать мирных граждан на продукты, ведут себя как типичные террористы. Такое сравнение сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, сначала украинские военные заманили мирных граждан на завод, потом прикрывались ими как живым щитом, отсиживались, а сейчас — хотят обменять на продукты питания. «Преследуя лишь одну цель — спасение собственной шкуры. Хуже могло быть только людоедство — съесть заложников. Типичное поведение террористов», — подчеркнул председатель Госдумы.

Подобная ситуация является наглядным примером того, «кто такие нацисты и почему с ними необходимо бороться», заключил Володин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе обострилась из-за того, что боевики выходят на боевые позиции. Их активность подавляется российскими войсками, добавил он.

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Сергей Истомин
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