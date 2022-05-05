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Евродепутат назвала США самым большим выгодополучателем от кризиса на Украине

Евродепутат Дейли заявила, что США являются главным выгодополучателем кризиса на Украине

Кадр: CGTN / YouTube

Самым большим выгодополучателем от кризиса на Украине являются США и ее военно-промышленные компании, в то время как Европа вынуждена справляться с потоком беженцев и последствиями экономических санкций против России. Об этом заявила евродепутат Клэр Дейли в интервью CGTN.

«Именно заинтересованность Вашингтона в разжигании конфликта с целью ослабить Россию и является главной причиной того, что кризис до сих пор не смогли урегулировать», — заявила политик.

Дейли назвала период украинского кризиса «счастливыми днями» для промышленности США, так как это создает предпосылки для создания новых рынков сбыта товаров, оружия и техники. «Некоторые представители США хотят, чтобы в таких странах, как, например, Германия, обанкротились целые отрасли. И немецкое руководство, похоже, готово с этим согласиться, в то время как в Америке продолжают делать бизнес», — подчеркнула евродепутат.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что поставки американского вооружения на Украину идут ежедневно, каждая партия попадает «прямо в руки» партнеров США в Киеве.

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Дмитрий Сотак
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