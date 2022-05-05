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Сенатор-врач спрогнозировал новую волну COVID-19 в России

Сенатор Круглый объяснил мутациями омикрона вероятность появления новой волны COVID-19

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В связи с активными мутациями омикрон-штамма коронавируса в России может появиться новая волна COVID-19. Такой прогноз дал член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, его слова приводит «СенатИнформ».

«Да, омикрон мутирует, и предсказать сложно, какие изменения он получит в будущем, хотя одно точно ясно — это наиболее контагиозный штамм, и его разных вариантов не избежать», — объяснил он.

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При этом, считает парламентарий, следующий рост заболеваемости не будет таким смертоносным, как предыдущие. По его словам, этому будет способствовать тот факт, что россияне не могут активно путешествовать по другим странам из-за санкций.

Ранее президент Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко призвал россиян не паниковать из-за роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19. По его словам, в первую очередь необходимо выяснить причины роста числа госпитализированных.

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Никита Абрамов
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