Россиян призвали не паниковать из-за роста числа госпитализаций больных COVID-19

Онищенко объяснил рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19 началом рабочих дней

Россиянам не стоит паниковать из-за роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19. К этому призвал президент Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, сообщается в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

По его словам, в первую очередь необходимо смотреть, чем объясняется рост числа госпитализированных больных с коронавирусом.

«Первый рабочий день после майских праздников был вчера, вчера раскачивались. Те, кто чувствовал себя плохо, к врачам не обращались, потому что легкое течение, а раз надо идти на работу — пошли за больничными, ну и нашли эти вирусы», — сказал он.

Онищенко добавил, что следует не паниковать, а наблюдать за развитием ситуации. При этом, отметил он, важно не забывать о вакцинации и ревакцинации.

За минувшие 24 часа в России были госпитализированы 3248 человек, тогда как 4 мая число госпитализаций составило 1398. При этом 5 мая количество выявленных случаев коронавируса составило 5011, а днем ранее — 5093.