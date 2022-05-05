Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиян призвали не паниковать из-за роста числа госпитализаций больных COVID-19

Онищенко объяснил рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19 началом рабочих дней

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россиянам не стоит паниковать из-за роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19. К этому призвал президент Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, сообщается в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

По его словам, в первую очередь необходимо смотреть, чем объясняется рост числа госпитализированных больных с коронавирусом.

Материалы по теме:
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта 2022
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля 2022

«Первый рабочий день после майских праздников был вчера, вчера раскачивались. Те, кто чувствовал себя плохо, к врачам не обращались, потому что легкое течение, а раз надо идти на работу — пошли за больничными, ну и нашли эти вирусы», — сказал он.

Онищенко добавил, что следует не паниковать, а наблюдать за развитием ситуации. При этом, отметил он, важно не забывать о вакцинации и ревакцинации.

За минувшие 24 часа в России были госпитализированы 3248 человек, тогда как 4 мая число госпитализаций составило 1398. При этом 5 мая количество выявленных случаев коронавируса составило 5011, а днем ранее — 5093.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Лукашенко назвал затянувшейся российскую спецоперацию на Украине
Для Украины собрали более шести миллиардов долларов помощи
Найден предсказывающий деменцию за семь лет биомаркер
Адвокат Шария рассказал о линии защиты блогера в суде по экстрадиции на Украину
В Литве заявили о невозможности принять больше украинцев
На Украине задержали соратника Медведчука
Демонтаж памятника Т-34 в Житомире попал на видео
Россиян призвали не паниковать из-за роста числа госпитализаций больных COVID-19
Россияне бросились покупать мебель
Отмена рейса из-за шторма обернулась для пары незабываемой свадьбой в самолете
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.