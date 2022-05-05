Россиян предупредили о новом виде мошенничества с VPN

В Центробанке предупредили о мошенниках, убеждающих заходить на их сайты с помощью VPN

Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях предупредил жителей страны о новом виде мошенничества с помощью VPN-сервисов. В разговоре с ТАСС он сообщил, что злоумышленники уговаривают потенциальных жертв заходить на их заблокированные сайты с использованием таких программ.

«Дело в том, что, когда мы блокируем сайт нелегала или финансовой пирамиды, доступ к нему ограничивается только в российском интернет-пространстве. А если человек использует VPN, то такой сайт для него открыт, он не видит, что ресурс был заблокирован, является нелегальным», — объяснил Лях.

По словам представителя Центробанка, мошенники в телефонном разговоре убеждают собеседника перейти на их сайт только через VPN, аргументируя это якобы необходимостью специального шифрования данных и безопасного соединения с сервисами. Поэтому Лях посоветовал россиянам, которые заходят на страницы финансовых организаций с включенным VPN, дополнительно проверять на сайте Банка России, есть ли у этой компании лицензия и не включена ли она в «предупредительный список».

Глава департамента Центробанка также отметил, что за первый квартал 2022 года было обнаружено 930 нелегальных компаний. «Это финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы и нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг», — сообщил он.

Ранее россиян также предупредили о мошеннических объявлениях о продаже аккаунтов в VPN-сервисах. Представитель компании Positive Technologies Вадим Соловьев рассказал, что при такой покупке на устройство пользователя может быть установлено вредоносное программное обеспечение.