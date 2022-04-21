Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Россиянам рассказали о новом виде мошенничества с VPN

«Известия»: мошенники начали обманывать россиян с помощью объявлений о продаже VPN

Фото: Petter Lagson / Reuters

Злоумышленники начали обманывать россиян с помощью объявлений о продаже аккаунтов в VPN-сервисах. О новом виде мошенничества рассказал руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев, передают «Известия».

Специалист отметил, что в последнее время на сайтах с цифровыми товарами появляется все больше объявлений о продаже кодов для использования VPN-сервисов и аккаунтов с уже оплаченной подпиской. «По нашим экспертным оценкам, их предложение (...) выросло в десять раз», — сказал он.

Соловьев предупредил, что продавцами могут быть злоумышленники. «Вместо или вместе с VPN вам могут установить вредоносное программное обеспечение (ПО), которое украдет учетные данные вашего онлайн-банкинга, соберет их от сервисов и приложений или присоединит устройство в ботнет», — заявил он и добавил, что после этого скорость работы устройства резко снизится.

Кроме того, по словам Соловьева, некоторые продавцы подобных услуг перестают выходить на связь с пользователем после того, как получают от него деньги.

Ранее зампред правления Сбера Станислав Кузнецов раскрыл самые популярные виды мошенничества в интернете. Среди наиболее распространенных схем он назвал обман в онлайн-торговле и фальшивые онлайн-магазины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Россия закрыла консульства стран Балтии в Петербурге
На поддержку авиаотрасли выделили 100 миллиардов рублей
Инфляция в Европе ускорилась
Электричка зажала дверями ногу пассажирке и протащила ее по перрону в Москве
Семья нашла в доме потайную комнату на случай конца света
Джонни Депп отказался возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря»
Россиянам назвали достойную альтернативу летнему отдыху на море
Вероятность отставки Шольца оценили
Медведев ответил на заявление главы СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту
Бывшего топ-менеджера «Новатэка», его жену и дочь нашли мертвыми в Испании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.