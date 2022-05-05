В Крыму стена завода обрушилась на автомобили и дома

В Ялте стена бывшего молокозавода обрушилась на автомобили и частные дома

В Крыму обрушилась стена бывшего молокозавода. Инцидент произошел в Ялте 5 мая, фото с места происшествия опубликовала в своем Telegram-канале глава администрации курортного города Янина Павленко.

Стена упала на автомобили и частные дома. В результате пять машин получили повреждения, а два здания на улице Спендиарова остались без газа. По словам Павленко, на данный момент с последствиями обрушения разбираются службы быстрого реагирования.

В апреле крыша дома на улице Кирова рухнула на шесть автомобилей в подмосковных Люберцах. На припаркованные рядом со зданием машины обвалилось около 130-150 квадратных метров кровли.

Ранее россиянам раскрыли способ получить от коммунальщиков компенсацию за случайно поврежденный автомобиль. Юристы советуют не передвигать транспорт после обнаружения. В кадр должны попасть название улицы, номер дома и предполагаемый источник повреждения. Рекомендуется попросить контакты у свидетелей инцидента. После следует позвонить в дежурную часть ОВД и дождаться прибытия сотрудника, который составит протокол осмотра.