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Забег «Вертикальный километр» прошел на Эльбрусе

На Эльбрусе в рамках фестиваля экстремальных видов спорта прошел «Вертикальный километр»

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

На Эльбрусе открылся фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race, в его рамках прошел забег «Вертикальный километр», вкотором приняли участие 163 спортсмена из более чем 40 регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора фестиваля Ильи Кузнецова, всего зарегистрированы 167 участников, это несколько меньше, чем прошлые годы. ников, это несколько меньше, чем прошлые годы. «Так как фестиваль международный, в прошлые годы он собирал большое количество спортсменов из-за рубежа. В этом году он, несмотря ни на что, сохраняет международный статус — у нас присутствуют спортсмены из Монголии, Казахстана», — сообщил он.

Забег «Вертикальный километр» на дистанции от поляны Азау до станции канатной дороги «Мир» прошел в непростых погодных условиях — ночью выпал снег, и снегопад продолжался во время соревнований.

Первое место в абсолютном зачете среди мужчин занял Виталий Чернов из Иркутской области, показав время 46 минут 8 секунд. Второе место занял один из лидеров сборной России Евгений Марков (Свердловская область) — 46 минут 52 секунды. Третье место — Виталий Шкель (КБР) с результатом 48 минут 45 секунд.

Среди женщин выиграла Елена Кравченко (Иркутская область), ее время составило 52 минуты 3 секунды. Второе место заняла Ирина Морозова из Иркутской области — 54 минуты 28 секунд, и третье место у Марины Черноусовой из Новосибирской области 54 минут 48 секунд.

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Варвара Кошечкина
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