Семейный психолог назвал пять помогающих смириться с разводом советов

Психолог Сара Вудворд: после развода лучше сконцентрироваться на недостатках экс-супруга

Семейный психолог, специалист по разводам Сара Вудворд дала пять советов, помогающих смириться с расторжением брака. Ее рекомендации приводит The Sun.

По мнению эксперта, не стоит ожидать, что станет легче через несколько недель — адаптация может занять до полугода на каждый год брака. «Никто не пускается в отношения, планируя их финал, так что вы скорбите по будущему, которое представляли вместе», — объясняет Вудворд. Она уверена, что лучше не вспоминать хорошее, а сконцентрироваться на недостатках экс-супруга. Затем, когда новое счастье будет обретено, говорит Вудворд, хорошие воспоминания никуда не денутся.

Вудворд посоветовала избавиться от убеждения, что бывшие партнеры друг другу ничего не должны. По ее словам, если они остались в хороших отношениях, то должны друг другу как минимум уважение. «Если вы двигаетесь дальше, встретили нового человека, забеременели, женитесь, уважительно будет в первую очередь сказать об этом бывшему партнеру», — считает психолог.

При этом хорошие отношения, уверена она, могут не распространяться на социальные сети — на некоторое время стоит отписаться друг от друга в социальных сетях, чтобы не тревожиться новостями о жизни экс-партнера.

Наконец, пятый совет от Вудворд — не говорить детям всю правду о причинах расставания. «Если вам так хочется с ними поделиться, спросите себя, чего вы хотите достигнуть. Договоритесь друг с другом об общей версии разрыва для детей. Если они спросят, говорите просто, используйте подходящую для детей лексику и никогда не говорите друг о друге плохо при детях», — заключила психолог.

Ранее психоаналитик, психолог Олег Долгицкий в интервью «Ленте.ру» рассказал, как говорить с детьми о предстоящем разводе. В частности, он попросил избегать шутливых разговоров о расставании.