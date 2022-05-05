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Зеленский предложил другим странам взять шефство над регионами Украины

Зеленский предложил международным партнерам взять шефство над украинскими городами

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил другим странам взять шефство над регионами, городами и отраслями республики, пострадавшими в ходе российской спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы предлагаем нашим партнерам взять шефство над регионами, городами, сферами, которые пострадали, чтобы вместе с нами восстановить полноценное функционирование регионов, городов», — заявил Зеленский на международной конференции доноров для Украины.

По его словам, Киев готовит «масштабный план восстановления Украины после войны» и нуждается в стратегической поддержке. Украине также необходимо «быстрое движение в Европейский союз через статус кандидата».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделит дополнительно 200 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине.

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Алевтина Запольская
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