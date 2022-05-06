Раскрыта стоимость проживания в новых отелях Абхазии

АТОР: тур в Абхазию на семь дней в июле обойдется в 73 тысячи рублей на двоих

В предстоящем летнем сезоне в Абхазии откроется несколько новых отелей — эксперты туристического рынка рассказали подробности о сервисе и раскрыли стоимость проживания в таких объектах размещения. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в курортном поселке Бамбора открылся отель «Апсны». Гостиница расположена в 66 километрах от границы с Россией на первой береговой линии. Пакетный тур на семь дней с отправлением в июле от компании «Интурист» обойдется в 73 тысячи рублей на двоих. Туроператор «Дельфин» предлагает неделю отдыха в июне за 24 тысячи рублей, «Мультитур» — от 33 тысяч рублей.

Принимать гостей после реконструкции готов пансионат «Нарт» в Гагре. В 10 метрах от гостиницы находится песчано-галечный пляж. Постояльцам предлагается размещение в номерах «стандарт» и «люкс». Пакетный тур от «Интуриста» на июль можно купить за 84 тысячи рублей на двоих. Туры стоимостью 51 тысячу рублей без учета расходов на дорогу есть в продаже у Fun&Sun.

Кроме того, в мае для туристов откроется «Гранд-Отель Сухум», расположенный в 180 метрах от моря. В объекте размещения имеется охраняемая парковка, бассейн и Wi-Fi. Путевка от «Интуриста» с заездом 1 июля обойдется в 78 тысяч рублей.

Ранее в мае российская туристка побывала в Абхазии и описала страну фразой «привет из лихих 90-х». Девушка пожаловалась на хамство продавцов и организацию экскурсий. По ее словам, вместо комфортного внедорожника ей пришлось ездить на «убитой "Ниве"».

