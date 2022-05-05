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Побывавшая в Абхазии россиянка описала страну фразой «привет из лихих 90-х»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на «хамоватых» местных жителей в Абхазии

Фото: Андрей / Pexels

Россиянка отдохнула в Абхазии и пожаловалась на «хамоватых» местных жителей и высокие цены. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, девушка описала страну фразой «привет из лихих 90-х». По ее мнению, Абхазия — очень контрастное государство, о чем всегда нужно помнить, собираясь выйти за территорию отеля.

Читательница портала призналась, что поначалу она была в восторге от отпуска, однако все изменилось после экскурсии в Гагру. Там она обратила внимание на навязчивых продавцов на рынке, которые агрессивно ведут себя с туристами.

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Также она пожаловалась на организацию экскурсии — вместо обещанного комфортного внедорожника путешественнице пришлось ехать в «убитой Ниве с пыльным салоном».

Кроме того, туристку возмутили высокие цены на жилье. Например, двухместный номер с видом на море стоит около 4,7 тысячи рублей в сутки. «Сразу скажу: это не отель со звездами — это пансионат, бегать тут за вами никто не будет», — предупредила она.

Тем не менее россиянка приятно удивилась свежему питанию в пансионате и чистому песчаному пляжу с удобным заходом в воду. «Виды чудесные, природа потрясающая, воздух», — добавила она.

Ранее в марте министр туризма Абхазии Теймураз Хишба предупредил о подорожании туров в страну на 20-30 процентов из-за изменения курса валют. Он пояснил, что повышение цен на отдых происходит из-за подорожания продуктов питания, которое напрямую зависит от курса доллара.

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Мария Гейн
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