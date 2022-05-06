Байден собрался «покорить» говорящих по-испански американцев

Президент США Джо Байден заявил, что намерен покорить испаноязычных американцев

Президент США Джо Байден собрался «покорить» испаноязычных американцев. О таком намерении он заявил в ходе выступления на празднике Синко де Майо, заговорив о студентах в США, изучающих испанский язык. Его слова приводит Fox News.

Байден выступил перед аудиторией в Розовом саду Белого дома. Комментируя тот факт, что четверть американских детей и студентов говорят по-испански, он вдруг заговорил о планах «покорить» и одновременно «почтить» всех тех, кто «встал у него на пути».

«25 из 100 детей начиная от детских садов и заканчивая старшими классами средней школы говорят по-испански. 25 из каждых 100. Интерес не только этих детей, но и всех американцев поражает. Мы инвестируем в сообщество. И мы покорим, почтим и возвысим всех тех людей, которые на самом деле встали у нас на пути», — заявил американский лидер.

Он также напомнил, что американцы — это нация иммигрантов, и подчеркнул, что в этом заключается их сила.

Синко до Майо — национальный праздник Мексики в честь победы мексиканских войск в битве с армией Второй французской империи 5 мая 1862 года. В США 5 мая отмечают день американо-мексиканской дружбы.

Ранее американский лидер оговорился во время речи, посвященной новым правилам регулирования оружия частного производства. Говоря о необходимости контроля над «оружием-призраком» без серийных номеров, вместо слова, обозначающего «уголовное преследование» (prosecution), он произнес «проституция» (prostitution).