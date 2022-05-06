Перечислены пять самых вредных домашних насекомых

Lifehacker: клопы, тараканы и чешуйницы попали в число самых вредных домашних насекомых

Специалисты перечислили пять самых вредных домашних насекомых и паразитов. В список, составленный изданием LifeHacker, вошли тараканы, чешуйницы, термиты, пчелы и клопы.

Американская организация Национальный центр здорового жилья предупреждает, что тараканы могут переносить болезнетворные бактерии и провоцировать появление в доме неприятных запахов. В некоторых случаях они приводят к обострению аллергии и астмы.

Чешуйницы обыкновенные попали в число самых вредных насекомых за склонность к пожиранию бумаги и крахмалистой еды. Специалисты из Университета советуют бороться с ними, плотно закрывая емкости с продуктами и применяя инсектициды.

Термиты способны нанести серьезный вред деревянным конструкциям. Признаком того, что они поселились в доме, по мнению специалистов из Университета Мэриленда, могут быть появление в щелях земли, сброшенные крылья и поврежденные деревянные поверхности. Для борьбы с термитами следует обратиться в службу по уничтожению насекомых.

Соседство с медоносными пчелами тоже может быть нежелательным, особенно если они поселятся в стенах. В Университете Калифорнии не рекомендуют бороться с ними самостоятельно. Для избавления от пчел понадобятся специализирующиеся на пчелах дезинсекторы и рабочие, которые смогут разобрать стену.

В Университете Миннесоты предупреждают об опасности постельных клопов. Клопы кусают человека, напоминают эксперты, их укусы могут вызвать раздражение и воспаление, кроме того, их, как термитов и пчел, трудно вывести без помощи дезинсекторов.

Ранее биолог Оксана Белова рассказала о риске нападения клещей на майских праздниках. По ее словам, когда среднесуточная температура повышается выше 10 градусов, клещи уже могут совершать движения и нападать на своих жертв.