Стало известно о нежелании россиян брать кредиты

Президент АРБ Тосунян заявил, что платежеспособные россияне стали реже брать кредиты

Платежеспособные россияне стали реже брать кредиты из-за возросшей ответственности. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ), академик РАН Гарегин Тосунян.

Как стало известно из статистики Бюро кредитных историй, в марте были отклонены до 75 процентов заявок на займы. Тосунян объяснил, что это связано с падением доходов у потенциальных заемщиков. По его словам, финансовые организации выдают кредиты под очень высокий процент, они также оценивают платежеспособность клиентов, которые не всегда могут ее подтвердить. «То есть некое напряжение на рынке есть. Уровень доходности россиян и возможности обслуживать кредиты даже при ставках 10-11-12 процентов был невысоким, и риски стали накапливаться», — отметил он.

Тосунян также акцентировал внимание на другом вопросе — нежелании части россиян брать кредиты. По его словам, стало меньше не только одобренных займов, но и заявок на кредит. «Те, кто платежеспособен и кто мог бы обслуживать такой кредит, сегодня не торопятся его брать, потому что ответственности больше», — пояснил он.

Ранее стало известно, что в марте 2022 года банки урезали выдачу кредитов россиянам на фоне роста ставок. Уровень одобрения кредитных заявок упал до минимумов 2014 года и составил всего 25 процентов.

В апреле сообщалось, что потребительские кредиты в России подорожали в два раза, их стоимость выросла со средних 17 процентов годовых в феврале до 30,7 процента в марте.