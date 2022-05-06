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Песков высказался о значении Дня Победы для россиян

Пресс-секретарь Путина Песков назвал День Победы сакральным для россиян

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Для россиян День Победы является сакральным днем, исполненным чувством символизма и гордости. Его ничто не может омрачить, высказался представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, День Победы почти для всех жителей бывшей территории СССР — это основной праздник, который исполнен символизма и чувства боли за те жертвы, «которые мы понесли, и чувства гордости за нашу страну и за нашу победу».

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что с точки зрения национальной гордости значение этого праздника переоценить невозможно.

Ранее Песков заявил, что Россия в этом году не приглашала на празднование Дня Победы никого из зарубежных лидеров. Он добавил, что участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в праздничных мероприятиях в настоящее время не предполагается.

18 апреля стало известно, что в параде Победы 9 мая в Москве примут участие 11 тысяч военных и более 200 единиц техники. Генеральная репетиция торжественного мероприятия, приуроченного к 77-й годовщине Победы, пройдет 7 мая на Красной площади.

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Сергей Истомин
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