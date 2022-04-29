Зарубежные лидеры не приедут в Москву на День Победы

Песков заявил, что зарубежные лидеры не приглашены на День Победы в Москву в этом году

Россия в этом году не приглашала на празднование Дня Победы никого из зарубежных лидеров. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь президента, День Победы является святым праздником для всей России и ее граждан. «Но зарубежных лидеров мы не приглашали», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в праздничных мероприятиях также пока не предполагается.