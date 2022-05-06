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Исследована связь между недосыпом и ожирением

Копенгагенский университет выяснил, что недосып делает попытки сбросить вес неэффективными

Фото: Shane / Unsplash

Ученые из Копенгагенского университета (Дания) исследовали связь между недосыпом и ожирением. Согласно данным работы, представленной в этом году на Европейском конгрессе по ожирению, недостаточное количество сна делают неэффективными попытки сбросить лишний вес, сообщает издание Medical Xpress.

Для этого специалисты проанализировали данные 195 взрослых с ожирением (в возрасте от 18 до 65 лет) в рамках исследования S-LiTE, чтобы проследить связь между продолжительностью и качеством сна во время диет для контроля веса. Индекс массы тела у испытуемых находился от 32 до 43, они придерживались низкокалорийной диеты (800 килокалорий в день) в течение восьми недель, и также потеряли в среднем 12 процентов своей массы тела за время похудения.

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Участников случайным образом разделили на группы: в одной из них пациентам вводили инъекции с плацебо в течение года, в другой ежедневно вводили 3 миллиграмма лираглутида (препарата для похудения), в третьей группе испытуемые совершали четыре спортивные тренировки в неделю, а в последней участники эксперимента получали дозу препарата и занимались спортом. Также у испытуемых измеряли качество сна с помощью технических приборов и опросников индекса качества сна (PSQI).

После восьминедельной низкокалорийной диеты качество и продолжительность сна улучшились у всех пациентов. Кроме того, спустя год после эксперимента участники из третьей группы отметили улучшения качества сна, обусловленное низкокалорийной диетой, в отличие от испытуемых из четвертой группы.

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Елена Апазиди
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