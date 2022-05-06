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В России создадут «карманные» военные беспилотники

В «Ростехе» создадут мини-дроны для военных

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В России, используя опыт спецоперации по защите Донбасса, создадут беспилотники, помещающиеся в карман. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя «Ростеха».

«Спецоперация показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных (...). Такие дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени. То есть могут значительно повышать эффективность боевых подразделений», — сказали в госкорпорации.

По словам представителя компании, «Ростех» «внимательно изучает существующий опыт и готов рассмотреть возможность создания мини-дронов, отвечающих требованиям военных».

В феврале 2019 года израильский концерн Israel Aerospace Industries (IAI) в ходе выставки Aero India представил дрон-камикадзе Mini Harpy.

В октябре 2016 года в «Ростехе» утверждали, что создали оружие, способное уничтожать стаи ударных мини-дронов.

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Иван Потапов
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