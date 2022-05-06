Жителей села на границе с Украиной эвакуировали из-за обстрелов

Белгородский губернатор Гладков заявил об эвакуации жителей Нехотеевки из-за обстрелов

Жителей села Нехотеевка эвакуировали из-за обстрелов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Российский губернатор отметил, что власти нашли подрядчика, который займется восстановлением пяти домов в Нехотеевке, пострадавших при обстреле.

По словам Гладкова, сейчас в селе осталось чуть меньше 30 человек. Глава российского региона добавил, что остальных жителей Нехотеевки вывезли в безопасное место. «При объезде территории, еще две жительницы согласились выехать на время в гостиницу. Продолжим убеждать оставшихся», — написал белгородский глава.

5 мая Гладков рассказал, что приграничные села Нехотеевка и Журавлевка были обстреляны со стороны Украины.

Глава российского региона уточнял, что в Нехотеевке разрушениям подверглись дом и гараж, при этом пострадавших среди мирного населения не было.