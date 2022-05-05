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Губернатор российского региона сообщил об обстреле Украиной приграничных сел

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ сел Журавлевка и Нехотеевка

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Приграничные села Нехотеевка и Журавлевка Белгородской области были обстреляны со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Нехотеевке разрушениям подверглись дом и гараж, при этом пострадавших среди мирного населения нет.

«Обстрел продолжается. Подробную информацию опубликую позже», — добавил губернатор.

Последний раз обстрел в приграничных сел в Белгородской области фиксировался во вторник, 3 мая.

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Роман Кирьянов
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