Губернатор российского региона сообщил об обстреле Украиной приграничных сел

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ сел Журавлевка и Нехотеевка

Приграничные села Нехотеевка и Журавлевка Белгородской области были обстреляны со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Нехотеевке разрушениям подверглись дом и гараж, при этом пострадавших среди мирного населения нет.

«Обстрел продолжается. Подробную информацию опубликую позже», — добавил губернатор.

Последний раз обстрел в приграничных сел в Белгородской области фиксировался во вторник, 3 мая.