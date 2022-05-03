Губернатор граничащей с Украиной области опроверг данные об отъезде из России

Губернатор Белгородской области Гладков опроверг сообщения об отъезде с семьей из России

Глава граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг данные о том, что он с семьей покинул Россию. Соответствующее опровержение губернатор опубликовал на своей личной странице во «ВКонтакте».

«Ночью пришло сообщение, что моя семья выехала не только за пределы региона, но и страны. Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной! Сейчас собираемся на Яковлевский марафон в полном составе. Даже больше — приехала дочь с мужем и внучкой», — сообщил Гладков.

Губернатор призвал провести всех этот день со своими близкими, заняться спортом или просто хорошо отдохнуть перед началом рабочей недели.

Ранее Гладков заявил о скором восстановлении разрушенных в результате последствий пожара на объекте Минобороны России домов. Губернатор напомнил, что в Яковлевском городском округе были разрушены семь домовладений, два из них сгорели полностью.