Разрушенные после пожара на объекте Минобороны дома под Белгородом восстановят

Белгородский губернатор Гладков: разрушенные от пожара на объекте МО РФ дома восстановят

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о скором восстановлении разрушенных в результате последствий пожара на объекте Минобороны России домов. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Белгородский глава напомнил, что в Яковлевском городском округе были разрушены семь домовладений, два из них сгорели полностью.

«После окончания проведения следственных мероприятий сразу начинаем их восстановление. Подрядчик уже найден, и выйдет на объекты 4 мая», — отметил Гладков.

Пожар на территории одного из объектов Минобороны произошел в воскресенье, 1 мая. В результате пострадал один местный житель. Семь домов получили разрушения.

В конце апреля под Белгородом загорелся склад боеприпасов. Гладков тогда рассказал, что разрушений жилых построек, домов, а также пострадавших среди мирного населения нет.