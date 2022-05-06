Шеф-повар раскрыл рецепт национального блюда для Путина

Повар из Иркутской области Малханов рассказал, что угощал Путина омулем и буузами

Шеф-повар из Иркутской области Андрей Малханов, принявший участие в шоу «Битва шефов» вспомнил, что дважды готовил для президент России Владимира Путина. Об этом пишет «КП — Иркутск».

Впервые повар готовил для главы государства в 2011 году, когда Путин прилетел в Бурятию с рабочим визитом. «Наша команда находилась в соседнем кабинете с тем, где находился Владимир Путин. Повара знали, что он любит классическую кухню или простую домашнюю еду. На это и ориентировались. Но Бурятия – особая территория, с национальным колоритом, которым мы естественно хотели подчеркнуть. Угостили Владимира Владимировича омулем по особому рецепту и, конечно же, знаменитыми бурятскими буузами», — рассказал Малханов.

Второй раз повар готовил для Путина в 2017 году.

В разговоре с изданием Малханов поделился рецептом бууз. По его словам, основа блюда должна быть одновременно упругой и мягкой, не иметь комков и вкраплений и главное – не прилипать к рукам. Тесто необходимо использовать строго в день приготовления, иначе позы получатся твердыми. Для приготовления бурятских бууз используют специальную позницу. Также для варки подойдет привычная мантоварка. «Блюдо едим исключительно руками, иначе вы потеряете сок, который и является главной изюминкой блюда», — заключил он.

