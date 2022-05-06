Российские производители гороха решили надеяться только на Китай

Производители гороха в России хотят переориентировать поставки на Китай

Производители гороха в России, прежде всего в Сибири, из-за антироссийских санкций могут потерять крупные рынки сбыта. Они просят власти активизировать переговоры с Китаем, пишет «Интерфакс».

Об этом сказано в письме ассоциации «Сибирский зерновой консорциум» премьер-министру Михаилу Мишустину. До санкций поставки гороха шли в основном в страны Балтии. В 2021 году из Сибирского федерального округа было отправлено на экспорт более 151 тысячи тонн гороха, из них в Латвию и Литву — 100 тысяч тонн (73 процента).

Теперь они хотят переориентировать поставки на другие страны и решили надеяться, прежде всего, на Китай. Пока этот рынок закрыт для них. Объем потребления зеленого гороха в Китае в 2020 году составил 13,7 миллиона тонн (это на 2,4 процента больше, чем годом ранее). Потребление сушеного гороха взлетело на 24,4 процента. За четыре года поставки сушеного гороха в Китай увеличились более чем в два раза. Около 68 процентов его потребления обеспечивает импорт. Почти весь сушеный горох поставила в КНР только одна страна — Канада (93,8 процента).

Экспорт гороха из России в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 года) бьет рекорды. В июле-декабре 2021 года он достиг 870 тысяч тонн (на 70 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года).

В прошлом году посевы гороха в России увеличились до рекордного показателя с середины 90-х годов. В 2021 году страна отправила 1,6 миллиона тонн зернобобовых культур, что стало историческим рекордом. Основные покупатели — Турция, Пакистан, Бангладеш, Италия и Латвия.