Росгвардия и МЧС доставили в Харьковскую область 70 тонн гуманитарной помощи

Росгвардия и МЧС России передали жителям Харьковской области 70 тонн гуманитарной помощи

Росгвардия и МЧС РФ передали жителям Харьковской области более 70 тонн гуманитарной помощи. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, груз был доставлен на освобожденные от националистических формирований территории Харьковской области на девяти грузовых автомобилях МЧС в сопровождении военнослужащих и сотрудников Росгвардии. По подсчетам силовиков и МЧС, свыше 16 тысяч человек в 14 населенных пунктах получили гуманитарную помощь, в том числе муку, рис, мясные консервы, чай, сахар и средства личной гигиены.

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