Россияне назвали критерии идеальной работы

Основным критерием идеальной работы россияне назвали высокую зарплату

Около 28 процентов россиян считают свою работу идеальной, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Основными критериями идеальной работы россияне назвали высокую зарплату (69 процентов) и стабильность (64 процента).

Дружный коллектив упомянули 58 процентов респондентов. Около 53 процентов отметили важность опытного и адекватного руководителя, 47 процентов — комфортные условия труда, 43 процента — возможность работать удаленно. Кроме того, 34 процента опрошенных к критериям идеальной работы отнесли удобный график работы.

Для 29 процентов важно наличие соцпакета и нематериальных бонусов, для 25 процентов — близость работы к дому и возможность быстрого карьерного роста. При этом 72 процента россиян не считают свою работу идеальной. В целом в своей работе они ценят дружный коллектив (43 процента), стабильность компании (38 процентов), уровень зарплаты и график работы (по 25 процентов).

Ранее стало известно, что идею перехода на четырехдневку поддерживают почти половина россиян (48 процентов), но большинство компаний (87 процентов) не хотят ее рассматривать. В основном сторонниками четырехдневки являются люди в возрасте до 34 лет и россияне с доходом от 50 до 80 тысяч рублей.