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В России заявили о взрывных темпах импорта российского газа в Европе

Энергетик Белогорьев заявил о взрывных темпах импорта российского газа в Европе в мае

Фото: Pixabay

Заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявил РИА Новости, что Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа в мае по сравнению с апрелем.

По его словам, с 1 мая действительно наблюдается взрывной рост поставок российского трубопроводного газа в страны Евросоюза (ЕС) относительно весьма низких апрельских уровней. Так, поставки в Финляндию газа из России, согласно данным ENTSO-G, с 30 апреля по 4 мая увеличились в 4,8 раза.

В то же время экспорт газа «Газпрома» в дальнее зарубежье в апреле сократился на 24 процентов по сравнению с мартом и составил 11,6 миллиарда кубометров. Поставки сократились по нескольким основным маршрутам, в частности по украинскому и по газопроводу «Ямал-Европа» через Польшу, заявил энергетик.

23 марта президент России Владимир Путин потребовал перевести оплату за российский газ, поставляемый европейским покупателям, в рубли. Позднее был опубликован соответствующий указ, который подразумевает оплату за газ в евро на счет в Газпромбанке с дальнейшей конвертацией в рубли на внутреннем рынке.

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Марина Совина
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