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Российские и китайские корабли вдвое чаще проходили через проливы у Японии

Российские и китайские корабли 22 раза прошли через прилегающие к Японии проливы

Фото: USC Press Service / Globallookpress.com

Военные корабли России и Китая в период с января по апрель вдвое чаще проходили через прилегающие к Японии проливы по сравнению с прошлыми годами, пишет ТАСС со ссылкой на данные японского министерства обороны.

Согласно данным Тихоокеанского флота России и Военно-морских сил КНР, корабли в общей сложности 22 раза проходили через прилегающие к Японии проливы. В предыдущие пять лет эта цифра составляла 9-12 проходов. В министерстве добавили, что чаще всего российские корабли замечали в проливе Лаперуза (Соя) между островами Сахалин и Хоккайдо. Китайские корабли были более активными в районе Восточно-Китайского моря.

Ранее корабли ВМФ России отработали поиск иностранных подводных лодок в восточной части Средиземного моря. В маневрах принимали участие корабли Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, а также самолеты морской авиации Ил-38.

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Марина Совина
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