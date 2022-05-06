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Россиянка отдохнула в дорогом отеле Крыма и пожаловалась на посредственную еду

Читательница «Тонкостей туризма» описала отель в Крыму словами «не стоит своих денег»

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российская туристка отдохнула в дорогой гостинице в Крыму и описала ее словами «не стоит своих денег». Отзыв девушки разместил портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, на полуострове она была впервые и, решив не экономить на проживании, остановилась в четырехзвездочном отеле за 80 тысяч рублей в неделю на двоих.

Как рассказала читательница портала, цена гостиницы сильно завышена и в некоторых корпусах идет ремонт. «Вы получите не только "уставший" номер, но и "прекрасные" звуки перфоратора по утрам, — пожаловалась она. — Также для такого уровня отеля и за такую стоимость еда очень посредственная. Колбаса самая дешевая, сыры тоже, нет горячих блюд на завтрак, кроме каши и жареного яйца».

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Среди достоинств гостиницы девушка выделила большой пляж с лежаками и настилами, теплые бассейны и спа-центр с адекватной стоимостью услуг. «Однако развлечений для туристов мало. Заявленных занятий по йоге, тренера по фитнесу или вообще какой-либо анимации не было, даже живой музыки», — высказалась автор и добавила, что для следующей поездки в Крым она будет искать другой отель, за который не жалко платить.

Ранее в апреле вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин посоветовал туристам добираться до полуострова летом на поезде или машине. Кроме того, по его словам, уже сформированы автобусные чартеры, которые будут отправляться из Москвы и идти чуть больше суток, 27 часов. 

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Валентина Процкова
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