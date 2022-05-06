Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Родителей посадили в колонию за доведение до суицида российского подростка

В Москве суд приговорил к 9 годам мачеху за самоубийство пасынка, его отцу дали 8,5 лет

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Москве суд вынес приговор родителям 14-летнего российского подростка, который покончил с собой в элитном поселке Вороново в октябре 2019 года. Об этом сообщает «МК».

Мачеха и отец мальчика признаны виновными в доведении его до самоубийства. Их посадили на 9 лет и 8,5 года соответственно. Речь идет о семье Воропаевых, уточняет ТАСС.

Женщина, работавшая врачом-кардиологом, придумала программу похудения для пасынка. Ребенок похудел на 21 килограмм и жаловался одноклассникам, что его родители замучили физическими упражнениями и угрозами отправить в интернат.

Его нашли мертвым в семейном доме. На столе в детской комнате был обнаружен пепел, предположительно, от предсмертной записки, ее содержание так и не удалось установить.

Мачеха не признала свою вину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Зеленский пригрозил выходом из переговоров при гибели военных в Мариуполе
Блогерша показала простой способ подобрать джинсы без примерки
Росгвардеец насмерть сбил российского школьника
Стало известно новое название Cosmopolitan в России
Стало известно о новых жертвах пожара на Кубе
Голландский производитель элитных яхт пострадал из-за российского олигарха
Звезда «Красотки» продал поместье с личным озером неизвестному
Стало известно о дефиците мест в турецких отелях летом
Власти Кубы назвали число погибших при взрыве в отеле
Женщина потратила два с половиной миллиона рублей на гардероб для чихуа-хуа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.