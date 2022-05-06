Родителей посадили в колонию за доведение до суицида российского подростка

В Москве суд приговорил к 9 годам мачеху за самоубийство пасынка, его отцу дали 8,5 лет

В Москве суд вынес приговор родителям 14-летнего российского подростка, который покончил с собой в элитном поселке Вороново в октябре 2019 года. Об этом сообщает «МК».

Мачеха и отец мальчика признаны виновными в доведении его до самоубийства. Их посадили на 9 лет и 8,5 года соответственно. Речь идет о семье Воропаевых, уточняет ТАСС.

Женщина, работавшая врачом-кардиологом, придумала программу похудения для пасынка. Ребенок похудел на 21 килограмм и жаловался одноклассникам, что его родители замучили физическими упражнениями и угрозами отправить в интернат.

Его нашли мертвым в семейном доме. На столе в детской комнате был обнаружен пепел, предположительно, от предсмертной записки, ее содержание так и не удалось установить.

Мачеха не признала свою вину.