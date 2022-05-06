Мадонна предложила папе римскому пересмотреть ее отлучение от церкви

Певица Мадонна предложила папе римскому Франциску пересмотреть ее отлучение от церкви

Американская поп-певица Мадонна предложила папе римскому Франциску встретиться, чтобы пересмотреть ее отлучение от церкви. Артистка публично обратилась к понтифику в Twitter.

Урожденная Мадонна Луиза Чикконе попросила дать ей второй шанс спустя почти два десятилетия после того, как Ватикан отлучил ее от церкви, осудив «кощунственное» поведение на сцене. 63-летняя знаменитость назвала себя хорошей католичкой, а также заявила, что готова все исправить.

«Меня трижды отлучали от католической церкви. Это несправедливо», — отметила Мадонна. Папа римский Франциск еще не ответил певице.

Мадонна подверглась критике со стороны католической церкви после скандального выступления в Риме в 2006 году, в ходе которого она была «распята» на сцене. Ныне покойный кардинал Эрсилио Тонини заявил тогда, что королева поп-музыки зашла «слишком далеко», и назвал ее действия «кощунством».