Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Мадонна предложила папе римскому пересмотреть ее отлучение от церкви

Певица Мадонна предложила папе римскому Франциску пересмотреть ее отлучение от церкви
Мадонна

Мадонна. Фото: Neil Hall / Reuters

Американская поп-певица Мадонна предложила папе римскому Франциску встретиться, чтобы пересмотреть ее отлучение от церкви. Артистка публично обратилась к понтифику в Twitter.

Урожденная Мадонна Луиза Чикконе попросила дать ей второй шанс спустя почти два десятилетия после того, как Ватикан отлучил ее от церкви, осудив «кощунственное» поведение на сцене. 63-летняя знаменитость назвала себя хорошей католичкой, а также заявила, что готова все исправить.

«Меня трижды отлучали от католической церкви. Это несправедливо», — отметила Мадонна. Папа римский Франциск еще не ответил певице.

Мадонна подверглась критике со стороны католической церкви после скандального выступления в Риме в 2006 году, в ходе которого она была «распята» на сцене. Ныне покойный кардинал Эрсилио Тонини заявил тогда, что королева поп-музыки зашла «слишком далеко», и назвал ее действия «кощунством».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Лидеры G7 обсудят новые санкции против России
В Совфеде обвинили Запад в отсутствии прогресса в переговорах с Киевом
Наезд такси на сотрудника ДПС в Москве попал на видео
Мадонна предложила папе римскому пересмотреть ее отлучение от церкви
В ДНР высказались об освобождении республики к 9 мая
Раскрыты данные о зарубежных поездках Чубайса
Китай направил в зону ПВО Тайваня группу военных самолетов
Обнаружен новый вид опасных ядовитых медуз
Российские производители гороха решили надеяться только на Китай
ФСБ пресекла контрабанду медалей Великой Отечественной войны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.