ДНР эвакуировала еще несколько сотен жителей Мариуполя

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об эвакуации 518 человек из Мариуполя в Безменное

Силы Донецкой народной республики (ДНР) эвакуировали из пострадавшего в боях Мариуполя еще несколько сотен местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.

Речь идет об эвакуированных за прошедшие сутки, 5 мая. В село Безменное на подконтрольной Донецку территории отправили 518 человек, включая 67 детей.

Всего же по этому маршруту с начала боевых действий сумели вывезти 28 336 граждан.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал жителям Мариуполя полностью восстановить его, не оставляя местных один на один со своими проблемами. «На помощь придет вся Россия. Дети летом отдохнут в здравницах РФ, в том числе крымских», — заверил политик.