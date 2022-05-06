Оценены перспективы отношений России и Польши после спецоперации

Историк Офицеров-Бельский: в будущем для Польши будет важно включаться в диалог с Москвой

После окончания боевых действий на Украине для Польши будет важно включаться в диалог с Россией, чтобы интересы республики учитывались в международной повестке. Так оценил перспективы отношений Москвы и Варшавы старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский в разговоре с «Лентой.ру».

По словам историка, после окончания российской спецоперации на первый план снова выйдут вопросы глобального характера: экологическая повестка и устойчивое развитие, борьба с терроризмом, вопросы миграции и мировой продовольственной безопасности. Кроме того, европейским правительствам придется устранять или сглаживать последствия неэффективных экономических решений периода пандемии, а также шагов, связанных с санкциями против России.

Офицеров-Бельский отметил, что в политическом пространстве возникнут новые диалоги, и для Польши будет важно в них включаться. Он уточнил, что речь идет в том числе и о диалоге с Москвой. «Если Польша останется в стороне, это будет означать, что ее мнение, позиция и интересы не будут учитываться», — резюмировал эксперт.

Ранее эксперт раскрыл причины ухудшения отношения России и Польши. Он рассказал, что важную роль в этом процессе сыграло то, что у Варшавы и Москвы не было прочных и значимых связей, которые было бы болезненно разрывать для каждой из сторон. РФ несколько раз пыталась установить более тесные связи с Польшей и другими странами Европейского союза (ЕС), однако Запад игнорировал эти усилия.