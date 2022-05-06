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Раскрыта причина ухудшения отношений между Россией и Польшей

Историк Офицеров-Бельский: Польша игнорировала попытки РФ установить более тесные связи

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Россия несколько раз пыталась установить более тесные связи с Польшей и другими странами Европейского союза (ЕС), однако Запад игнорировал эти усилия. Причины ухудшения отношений двух стран «Ленте.ру» раскрыл старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский.

Историк рассказал, что к началу прошлого десятилетия Москва и Варшава имели ситуацию, когда обеим сторонам было практически нечем дорожить в отношениях друг с другом, что и стало причиной их постепенного ухудшения. «Многое либо не успело сложиться, либо потерялось», — сказал он.

По словам эксперта, свою роль в этом процессе сыграло то, что у Варшавы и Москвы не было прочных и значимых связей, которые было бы болезненно разрывать для каждой из сторон. Он уточнил, что Россия предпринимала попытки установить подобные связи. Так, российский нефтегазовый гигант «Лукойл» собирался купить польскую нефтяную компанию Lotos. Однако Варшава не дала провести сделку, и покупка не состоялась. Похожие ситуации происходили и в других европейских странах.

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21 апреля 2022

«Сейчас отношения России со многими странами Европы практически во всех сферах разорваны или подорваны, контакты минимизированы, а поляки просто несколько опередили этот тренд», — резюмировал Офицеров-Бельский. Он добавил, что это неконструктивно и не идет на пользу экономикам — как европейской, так и польской.

23 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о запуске антироссийской кампании по всей Европе, в рамках которой в разные страны будут отправлены передвижные билборды с призывами «остановить Россию». По словам политика, акция под лозунгом Stop Russia Now будет поддерживаться в социальных сетях.

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Екатерина Андреева
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