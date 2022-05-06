СБУ заподозрили в планах устроить провокацию с химоружием на Украине

Минобороны заподозрило СБУ в подготовке провокации с химоружием под Херсоном и Днепром

Служба безопасности Украины (СБУ) планирует в пятницу совершить провокации с применением химического оружия. Об этом предупредил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что, по оперативной информации, провокация готовится в населенных пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области до полуночи 6 мая. При этом мирное население о готовящейся химатаке не предупредили

Генерал объяснил, что на такой шаг спецслужба может пойти, чтобы обвинить российских военных в химатаке и создать вокруг этого широкий общественный резонанс.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские националисты на заводе «Азот» в Северодонецке заминировали емкости с опасными химическими веществами, в том числе аммиаком, аммиачной селитрой и азотной кислотой, для их подрыва в случае вынужденного отступления. Он подчеркнул, что подобное преступление приведет к химическому заражению воздуха и источников воды. Особую опасность представляет возможность попадания сильнодействующих ядовитых веществ в реку Северский Донец, которая является одним из основных источников воды для Восточной Украины и республик Донбасса.

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