Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

СБУ заподозрили в планах устроить провокацию с химоружием на Украине

Минобороны заподозрило СБУ в подготовке провокации с химоружием под Херсоном и Днепром

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) планирует в пятницу совершить провокации с применением химического оружия. Об этом предупредил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что, по оперативной информации, провокация готовится в населенных пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области до полуночи 6 мая. При этом мирное население о готовящейся химатаке не предупредили

Генерал объяснил, что на такой шаг спецслужба может пойти, чтобы обвинить российских военных в химатаке и создать вокруг этого широкий общественный резонанс.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские националисты на заводе «Азот» в Северодонецке заминировали емкости с опасными химическими веществами, в том числе аммиаком, аммиачной селитрой и азотной кислотой, для их подрыва в случае вынужденного отступления. Он подчеркнул, что подобное преступление приведет к химическому заражению воздуха и источников воды. Особую опасность представляет возможность попадания сильнодействующих ядовитых веществ в реку Северский Донец, которая является одним из основных источников воды для Восточной Украины и республик Донбасса.

.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минюст признал иноагентами Моргенштерна, Соболь и Гозмана
Международная федерация тенниса приостановила членство России в организации
В Китае рассказали о последствиях экспансии НАТО в Азии
Американцев призвали отказаться от посещения мероприятий в Москве 9 мая
Жителям Херсонской области пообещали право на российское гражданство
В Херсонской области заявили о начале сворачивания украинскими банками работы
В Пентагоне заявили о предоставлении Киеву «полезных и релевантных» разведданных
Власти Москвы решили выделить 110 миллиардов рублей на программу реновации
Вучич объяснил стремление Запада требовать от Сербии признания Косово
Власти Белгорода объяснили громкие звуки в небе над городом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.