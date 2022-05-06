Сотрудники ФСБ задержали мигранта за попытку примкнуть к террористам в Сирии

Под Омском сотрудники ФСБ задержали мигранта за попытку примкнуть к террористам в Сирии

В Омской области сотрудники ФСБ задержали гражданина одного из государств Центральный Азии, который планировал примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Катиба Таухид валь-Джихад» в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ РФ по региону Ирина Руснак, ее слова передает ТАСС.

По данным ведомства, фигурант общался с одним из террористов, читал специальную литературу о правилах обращения со взрывными устройствами и собирался покинуть Россию, чтобы стать боевиком в Сирии.

В отношении него возбудили дело по статье 205 («Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мигранта из Средней Азии, финансировавшего запрещенную в России организацию «Катиба Таухид валь-Джихад». Он призывал пользователей в интернете к осуществлению терактов и оправдывал терроризм. Во время расследования выяснилось, что иностранец перевел деньги на QIWI-кошелек одного из членов запрещенной группировки на нужды вооруженных боевиков.