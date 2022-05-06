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Россиянин защитил женщину от грабителя и попал на видео

В Южно-Сахалинске мужчина сбил с ног грабителя, пытавшегося отобрать сумку у женщины

В Южно-Сахалинске местный житель защитил россиянку от грабителя и задержал злоумышленника до приезда полиции. Об этом сообщает управление МВД по Южно-Сахалинску в своем Telegram-канале.

Днем 25 апреля женщина с ребенком шла по Пограничной улице. Внезапно к ней подбежал мужчина и попытался вырвать сумку.

Россиянка отбивалась от мужчины, пока не подоспела помощь. Один из местных жителей увидел происходящее и бросился к грабителю, сбил его с ног. Этот момент зафиксировала камера наблюдения. Запись опубликовала КП в своем Telergam-канале.

Вскоре на место прибыли сотрудники полиции. Злоумышленника доставили в отдел, где он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»). Нападавшего заключили под стражу.

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Мария Рубникович
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