В Москве школьница пыталась перебежать оживленную магистраль и угодила под авто

В Москве 12-летняя девочка пыталась перебежать оживленную магистраль и угодила под машину

В Москве 12-летняя девочка пыталась перебежать оживленную магистраль на Проспекте Мира и угодила под колеса машины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На опубликованных кадрах видно, что школьница перебегает дорогу в неположенном месте. Девочке почти удалось преодолеть десятиполосную магистраль, но в этот момент на нее наехал автомобиль такси.

Школьница осталась жива, сейчас ей оказывают помощь медики. По информации «Москвы-24», у нее зафиксировали травмы головы и спины.

Ранее в Башкирии три школьницы поехали на учебу на угнанной машине и врезались в дерево. Девочки были задержаны прибывшими на место ДТП сотрудниками полиции.

Две из них уже привлекались к административной ответственности.