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Создана способная к осязанию искусственная кожа с волосками

В Хемницком техническом университете разработали способную к осязанию искусственную кожу

Кадр: Prof.Dr.Oliver G Shmidt

Ученые Хемницкого технического университета в Германии создали способную к осязанию искусственную электронную кожу с волосками, которые обеспечивают ощущения, близкие к настоящим прикосновениям. Об этом пишет Daily Mail.

Разработка позволяет передавать шероховатость и гладкость поверхности, а также направление прикосновения. Такого эффекта удалось добиться благодаря 3D расположению системы датчиков анизотропного магнитосопротивления (AMR), которое позволяет с высокой точностью определять изменения магнитных полей. Сейчас такие датчики часто используют для контроля скорости в автомобилях. Специалисты интегрировали сенсорную систему в электронную кожу, изготовленную из эластомера, в которую имплантированы тонкие магнитные волоски.

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При прикосновении к волоскам, расположенные под "луковицами" датчики позволяют регистрировать движение и точное направление — точно так же, как на реальной человеческой коже. Разработчики предлагают применять искусственную кожу в медицинской сфере (для пересадки кожи людям или созданию медицинских датчиков) и для робототехники.

В апреле 2022 года ученые из Великобритании напечатали на 3D-принтере палец, который способен передавать ощущения от тактильных прикосновений, как у человеческой кожи.

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Елена Апазиди
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