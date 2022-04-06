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Создан способный к осязанию протез

Ученые из Британии создали искусственный палец, способный к осязанию

Фото: Shutterstock

Британские ученые напечатали на 3D-принтере палец, который имеет осязание, как у человеческой кожи. Об этом сообщает Bloomberg.

Специалисты Университета Бристоля (Великобритания) создали с помощью 3D-принтера палец, покрытый искусственной кожей, способной к осязанию. С помощью специальных датчиков протез может генерировать сигналы подобные тем, что производятся от различных нервных окончаний человека.

«Наша работа помогает понять, как сложная внутренняя структура человеческой кожи создает наше человеческое осязание», — заявил автор исследования профессор Натан Лепора. В ходе работы ученые создали сетку из крошечных булавкообразных выпуклостей, похожих на те, что имеются коже человека. Искусственные бугорки получили сложную структуру.

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«Мы обнаружили, что наш тактильный кончик пальца, напечатанный на 3D-принтере, может генерировать искусственные нервные сигналы, которые выглядят как записи реальных тактильных нейронов», — заметил Лепора. В ходе эксперимента протез «ощущал» рельефные поверхности почти так же, как и обычный живой палец.

В заключении Лепора добавил, что в настоящий момент его команда работает над производством более тонкой искусственной кожи, которая была бы неотличима от настоящей. В перспективе это позволит создавать «живые» протезы и роботизированные манипуляторы для работы с хрупкими предметами.

В начале апреля ученые из Иллинойского университета в Чикаго заявили о создании заменяющих человеческие ткани биочернил. Получившиеся в лабораторных условиях структуры способны имитировать естественные процессы жизнедеятельности клеток и тканей.

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Андрей Ставицкий
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