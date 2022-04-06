Создан способный к осязанию протез

Ученые из Британии создали искусственный палец, способный к осязанию

Британские ученые напечатали на 3D-принтере палец, который имеет осязание, как у человеческой кожи. Об этом сообщает Bloomberg.

Специалисты Университета Бристоля (Великобритания) создали с помощью 3D-принтера палец, покрытый искусственной кожей, способной к осязанию. С помощью специальных датчиков протез может генерировать сигналы подобные тем, что производятся от различных нервных окончаний человека.

«Наша работа помогает понять, как сложная внутренняя структура человеческой кожи создает наше человеческое осязание», — заявил автор исследования профессор Натан Лепора. В ходе работы ученые создали сетку из крошечных булавкообразных выпуклостей, похожих на те, что имеются коже человека. Искусственные бугорки получили сложную структуру.

«Мы обнаружили, что наш тактильный кончик пальца, напечатанный на 3D-принтере, может генерировать искусственные нервные сигналы, которые выглядят как записи реальных тактильных нейронов», — заметил Лепора. В ходе эксперимента протез «ощущал» рельефные поверхности почти так же, как и обычный живой палец.

В заключении Лепора добавил, что в настоящий момент его команда работает над производством более тонкой искусственной кожи, которая была бы неотличима от настоящей. В перспективе это позволит создавать «живые» протезы и роботизированные манипуляторы для работы с хрупкими предметами.

В начале апреля ученые из Иллинойского университета в Чикаго заявили о создании заменяющих человеческие ткани биочернил. Получившиеся в лабораторных условиях структуры способны имитировать естественные процессы жизнедеятельности клеток и тканей.