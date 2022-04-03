Созданы заменяющие кожу биочернила

В Иллинойском университете разработали чернила, заменяющие человеческие ткани

Американские ученые из Иллинойского университета в Чикаго создали заменяющие человеческие ткани биочернила. Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Materials.

Технология представляет собой печать биочернил, созданных из живых клеток и плотного микрогеля, напоминающего по текстуре хлопья. С помощью этой разработки медики смогут создавать богатые клетками биоконструкции, которые способны изменять форму и самовосстанавливаться. Созданные структуры способны имитировать естественные процессы жизнедеятельности клеток и тканей. Кроме того, напечатанные из биочернил фрагменты возможно срастить между собой с помощью ультрафиолетового излучения.

Исследователи надеются, что разработка позволит врачам получать более точные данные в области морфогенеза тканей — например, кожи. Вместе с тем они считают, что эту технологию стоит как можно скорее внедрить в существующую клиническую практику.

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