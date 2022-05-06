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Женщина назвала неожиданный способ лучше выспаться в браке

The Sun: жительница Уэльса Луана Рибейра призвала все пары спать в раздельных комнатах

Фото: Tracey Hocking / Unsplash

40-летняя жительница Северного Уэльса Луана Рибейра назвала неожиданный способ, который может помочь тем, кто хочет лучше выспаться и сохранить свой брак. По словам женщины, парам необходимо спать раздельно, сообщает The Sun.

Рибейра в браке уже шесть лет, однако еще в первые месяцы замужества решила спать с супругом в разных комнатах. Благодаря такой договоренности, у женщины есть возможность каждое утро готовиться к встрече с супругом. Она отмечает, что дети не стали помехой раздельном сну: как правило, она и ее муж вместе укладывают сына вечером, и мать всегда присматривает за маленькой дочерью, если та просыпается по ночам.

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Рибейра призвала все пары спать в раздельных комнатах. «Мы почти всегда хорошо высыпаемся. Кажется, что это просто, но по собственному опыту и от друзей я знаю, что при совместном сне так бывает далеко не всегда, — говорит она. — А усталость ведет к раздражительности, и мешает быть терпеливее с партнером».

Ранее сообщалось, что британка Саманта Прессди предложила своему мужу Луису Нтритсосу открытый брак и пожалела об этом, когда он влюбился в другую. По словам Прессди, она приняла решение подать на развод и осталась одна.

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Рузанна Акмалтдинова
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