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На Украине похитили поставленные Западом машины скорой помощи для ВСУ

Офис генпрокурора Украины заявил о хищении поставленных Западом машин скорой помощи ВСУ

Фото: Офис Генерального прокурора

Директора медучреждения в Черновицкой области Украины заподозрили в хищении пяти машин скорой помощи, поставленных Западом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил офис генерального прокурора страны в своем Telegram-канале.

«По данным следствия, должностное лицо больницы использовало предоставленную для нужд ВСУ и организациям здравоохранения гуманитарную помощь в виде пяти карет скорой помощи для личного обогащения», — говорится в заявлении офиса.

Отмечается, что машины неотложки на тот момент не были распределены на нужды армии или больниц. Сразу по прибытии в страну их зарегистрировали на благотворительную организацию, которую возглавляет подозреваемый в хищении директор.

5 мая стало известно, что Евросоюз выделит дополнительно 200 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что таким образом ЕС говорит украинскому народу: «Мы с вами».

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Алина Гончарова
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