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В Твери пройдет исторический фестиваль «Тверская застава»

В Твери пройдет исторический фестиваль «Тверская застава»

Фото: страница «Тверская застава 2022» во «ВКонтакте»

В Твери пройдет исторический фестиваль «Тверская застава» со сражениями в средневековых костюмах, играми и мастер-классами, а также купеческой ярмаркой. Об этом сообщает издание TvTver.

На фестивале будут работать интерактивные площадки «Русский лагерь», «Немецкая слобода» и «Лагерь служилых татар», где можно будет попробовать свои силы в лучном тире и познакомиться со старинными настольными играми.

Для детей подготовлены специальные поединки с безопасным снаряжением. Кроме того, на мероприятии будут открыты интерактивные зоны, мастер-классы и детская площадка.

Ранее сообщалось, что в Татарстане представят шоу-спектакль «Казанские сокровища», посвященный истории татарского народа со времен Великого переселения народов. В постановке задействованы свыше 50 артистов ансамбля танца «Казань», а также ведущие солисты Казанской городской филармонии. Надеясь ознакомить зрителя с культурой разных народов, организаторы шоу сшили более 500 костюмов.

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Сергей Истомин
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