Мужчина обвинил выигравших в лотерею друзей в краже его мечты и подал в суд

Metro: Канадец обвинил выигравших в лотерею друзей в том, что они украли его мечту

В Онтарио, Канада, доставщик пиццы подал в суд на выигравших в лотерею друзей и обвинил их в краже его мечты. Об этом сообщает Metro.

Филипп Цоцос подал иск против 16 друзей и приятелей с требованием выплатить ему 70 тысяч канадских долларов (3,6 миллиона рублей). Компания вместе играла в лотерею на протяжении шести лет, и каждый участник скидывался на покупку билетов. У Цоцоса иногда накапливался долг, однако он уверяет, что всегда возвращал его. Такая же ситуация сложилась и перед выигрышем. На просьбу друзей внести недостающие 10 канадских долларов (около 500 рублей) в общий банк мужчина пошутил, что они могут вычесть эти деньги из суммы выигрыша, однако уверил приятелей в том, что остается в игре.

Вскоре после этого компания действительно выиграла миллион канадских долларов (51 миллион рублей) и разделила деньги между собой. Каждый из 16 участников получил по 62,5 тысячи канадских долларов (3,2 миллиона рублей), а Цоцосу не только ничего не досталось, но друзья даже не сообщили ему о выигрыше, хотя они продолжали общаться. Это возмутило мужчину настолько, что он обратился в суд. «Почему они не сказали, что выиграли? Эти ребята для меня как семья. Их мечты сбылись, но зачем они украли мою?» — заявил канадец.

Адвокат, представляющий интересы друзей мужчины, заявил, что Цоцос не платил за игру, и поэтому не имеет права претендовать на выигрыш, и он сделает все возможное, чтобы это доказать.

Ранее сообщалось, что пользователь Reddit, выигравший в лотерею более пяти миллионов долларов, рассказал, что удача испортила его отношения с семьей. Все дело в том, что он потратил деньги на свои нужды и не поделился с родными.